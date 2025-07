La richiesta di documenti non blocca il ravvedimento

Il ravvedimento speciale previsto nell’iter di conversione in legge del decreto fiscale (Dl 84/2025) non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all’articolo 6-bis della legge n. 212 del 2000, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.

Rimane dunque, anche nel ravvedimento speciale bis, la causa di sbarramento legata all’avanzare di...