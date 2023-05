Cassa dottori commercialisti, possibile il riscatto delle annualità contributive annullate di Federico Gavioli

Link utili Cdc, avviso 20 aprile2023 Altri provvedimenti

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







È stato approvato dalla Cassa dei commercialisti - Cdc - il nuovo istituto del riscatto delle annualità contributive annullate; sul sito www.cnpadc.it il 20 aprile , è stato pubblicato l’avviso, per gli iscritti, della nascita del nuovo istituto.

Le modalità operative della novità saranno rese disponibili con un’informativa che comunicherà l’attivazione del servizio online necessario per presentare la domanda di riscatto degli anni annullati. È già disponibile una guida che spiega come verificare ...