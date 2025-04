Dai commercialisti la guida ai report di sostenibilità volontari per le Pmi

Dal Consiglio nazionale dei commercialisti arriva la guida alla rendicontazione di sostenibilità volontaria per le Pmi. Anche se il legislatore europeo ha appena rinviato l’obbligo per le Pmi di presentare i report di sostenibilità per gli esercizi finanziari 2025 e 2026, è utile per i commercialisti analizzare gli European Sustainability Reporting Standards su base volontaria (Esrs Vsme) che probabilmente si diffonderanno comunque anche per le Pmi, ad esempio a seguito di richiesta delle banche.

Per questo motivo il Cndcec ha diffuso l’Irs (Informativa reporting di sostenibilità)n. 14 dal titolo «ESRS VSME. Rendicontazione di sostenibilità volontaria per Pmi e microimprese», realizzata nell’ambito dell’area di delega del consigliere Gian Luca Galletti e della commissione Reporting di sostenibilità di cui è presidente Angeloantonio Russo, autore di questo numero insieme a Monica Peta ed Enzo Tucci.

Come ricorda una nota del Consiglio «I primi report di sostenibilità con riferimento all’esercizio finanziario 2024, redatti in applicazione della direttiva 2022/2464 (la Csrd - Corporate Sustainability Reporting Directive e degli standard European Sustainability Reporting Standards (Esrs), hanno registrato alcune criticità legate alla ridondanza dei datapoint e alla raccolta delle informazioni». Da qui la scelta di avviare delle semplificazioni e di rinviarne l’obbligatorietà per le Pmi. Il Cndcec ha varato comunque la guida alla rendicontazione volontaria di Pmi e microimprese in conformità agli standard volontari, che includono le informazioni richieste dalle banche in applicazione del regolamento di finanza sostenibile e delle Linee guida Eba nella convinzione che «la rendicontazione volontaria prevedibilmente si estenderà a una più ampia platea di imprese con un maggiore coinvolgimento della figura professionale del commercialista».