Codice TD28 per correggere la fattura del fornitore estero

A cosa serve il codice TD28 della fattura elettronica? Non solo ad adempiere all’obbligo “esterometro” per le forniture di beni da San Marino documentate da fattura cartacea con addebito dell’imposta (si veda l’altro articolo). Questo codice serve anche per l’analogo adempimento comunicativo in presenza di fattura cartacea per un’operazione territorialmente rilevante, che si stata erroneamente emessa dal fornitore non residente con applicazione del tributo utilizzando la propria partita Iva nazionale...

