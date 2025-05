Nella soccida soggetti d’imposta autonomi

Il soccidante e il soccidario conservano la propria posizione di autonomi soggetti d’imposta anche per i redditi derivanti dalla soccida. L’affermazione risale a una vecchia risoluzione ministeriale (9/1266 del 1979) che, sebbene datata, rappresenta ancora un documento importante per delineare la corretta tassazione nel caso del contratto di soccida. Come noto, la soccida rappresenta un contratto associativo disciplinato dall’articolo 2170 del Codice civile. Ai fini fiscali non è prevista una norma...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi