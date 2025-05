Erogazioni liberali al Terzo settore: ecco come sfruttare i bonus nel 730

Detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta premiano i contribuenti che versano somme a favore di enti che operano nel sociale, nella cultura, nell’educazione, nella promozione della ricerca. Si tratta di realtà che hanno un impatto tangibile nei territori e nei settori in cui operano e che, dopo la riforma del Terzo settore, sono tenuti alla trasparenza e alla rendicontazione dell’attività. Con la sottoscrizione per il 5 per mille nella dichiarazione dei redditi il contribuente, senza alcun costo, può destinare una quota delle sue tasse verso iniziative di bene comune. Nel video con l’esperto Gabriele Sepio tutte le indicazioni utili per sfruttare le agevolazioni nella dichiarazione dei redditi 2025.