Commercialisti, elezioni confermate per il 15-16 gennaio

Le elezioni per il rinnovo degli Ordini territoriali dei commercialisti si svolgeranno regolarmente il 15 e 16 di gennaio, Il Tar del Lazio con l’ordinanza depositata, oggi, 12 dicembre 2025 (n. 070050/2025) non ha concesso la sospensiva cautelare al ricorso di alcuni commercialisti dell’Ordine di Latina contro il regolamento elettorale varato dal Consiglio nazionale commercialisti ed esperti contabili. Le elezioni sono quindi confermate, peraltro con la modalità di voto a distanza indicata dal Cndcec...

