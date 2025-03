Docenti e ricercatori, a carico se il reddito tassato è inferiore a 2.840,51 euro

Possono essere considerati familiari fiscalmente a carico i contribuenti che beneficiano degli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori e docenti residenti all’estero (articolo 44 del Dl 78/2010) e che sono titolari di un reddito complessivo non superiore alla soglia di 2.840,51 euro. Ciò in quanto nessuna disposizione normativa prevede che, ai fini della verifica del superamento della soglia reddituale in questione, vada considerata anche la quota di reddito (90%) non sottoposta a tassazione...

