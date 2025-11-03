Fusioni, senza perizia non si riportano le perdite

In una fusione per incorporazione in cui l’incorporata presenta delle posizioni soggettive (perdite, interessi passivi ed eccedenze Ace) al 31 dicembre 2023 a fronte delle quali supera il test di vitalità ma non il limite del patrimonio netto (PN), in quanto l’ammontare di tali posizioni è superiore al valore del patrimonio netto contabile (decurtato dei versamenti e conferimenti degli ultimi 24 mesi), non avendo predisposto una perizia di stima atta a far emergere il valore economico del patrimonio...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi