Adempimenti

Gruppo Iva, l’ora delle scelte per opzione e revoca

Niente remissione in bonis per chi salta la scadenza del 30 settembre. Variazioni relative ai singoli partecipanti con la rispettiva posizione

di Alessandro Germani

L’opzione o la revoca per il gruppo Iva devono essere effettuate entro il prossimo 30 settembre affinché abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2026. Qualora invece l’opzione o la revoca siano effettuate dal 1° ottobre al 31 dicembre avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo, quindi nel caso specifico dal 2027.

Ricordiamo che il gruppo Iva è un istituto che prevede la presenza di un unico soggetto, dotato di una partita Iva di gruppo, nonostante il fatto che vi siano...

Correlati

Maurizio Postal, Ezio Gobbi

Sistema Frizzera

Gli ultimi contenuti di Adempimenti