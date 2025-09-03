Gruppo Iva, l’ora delle scelte per opzione e revoca

L’opzione o la revoca per il gruppo Iva devono essere effettuate entro il prossimo 30 settembre affinché abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2026. Qualora invece l’opzione o la revoca siano effettuate dal 1° ottobre al 31 dicembre avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo, quindi nel caso specifico dal 2027.

Ricordiamo che il gruppo Iva è un istituto che prevede la presenza di un unico soggetto, dotato di una partita Iva di gruppo, nonostante il fatto che vi siano...