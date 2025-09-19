Concordato preventivo, con l’acquisto di azienda stop all’accordo
Pesa il mutamento della capacità reddituale della società e viene meno il collegamento tra proposta e assetto economico
L’acquisto di una azienda nel biennio è una causa di cessazione degli effetti del concordato preventivo biennale (Cpb). Lo ha precisato l’agenzia delle Entrate in risposta a un quesito in occasione di Speciale Telefisco 2025.
L’articolo 21 del Dlgs 13/2024 definisce alcune fattispecie che determinano la cessazione degli effetti del concordato preventivo biennale a partire dal periodo d’imposta nel quale si verificano le stesse. La lettera b-ter dell’articolo 21, in particolare, dispone che il concordato...