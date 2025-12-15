Il peso dei decreti ingiuntivi sull’irreversibilità dell’insolvenza

Il concetto di «insolvenza» continua a impegnare la giurisprudenza. Se, da un lato, la definizione offerta dall’articolo 2 del Codice della crisi è in continuità con la disciplina abrogata, dall’altro la procedura liquidatoria è circondata da strumenti di risanamento che puntano sulla reversibilità della crisi.

Il tema è stato ripreso dal Tribunale di Ravenna (decreto 7 luglio 2025), che – pur rilevando la presenza di un evidente squilibrio finanziario e l’esistenza di debiti scaduti – ha ritenuto...