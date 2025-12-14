Catasto, da tecnologia e Ai la spinta per avere più equità
Una quota significativa di proprietari paga più imposte di quanto sarebbe giustificato dal reale valore di mercato dei loro immobili
Tra gli emendamenti alla manovra 2026 proposti al Senato ce n’è uno che prefigura una nuova campagna da parte dell’agenzia delle Entrate contro le cosiddette “case fantasma”. Il testo nasce nell’ambito della maggioranza di governo e ha l’obiettivo dichiarato di attuare la Riforma 1.12 del Pnrr (Riforma dell’amministrazione fiscale, si veda Il Sole 24 Ore dell’8 gennaio).
Un’iniziativa diretta a far emergere gli immobili non dichiarati in catasto – in tutto o in parte – sarebbe senz’altro utile a contrastare...