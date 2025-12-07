Il tax control framework sfida le pmi a ripensare la gestione

Negli ultimi 25 anni il legislatore ha implicitamente favorito l’adozione di sistemi di controllo interno da parte delle imprese, mediante, ad esempio, la normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti e il Codice della crisi. Il Tax control framework (Tcf) è, quindi, un ulteriore tassello normativo che rafforza l’esigenza di adeguati presidi organizzativi e stimola le imprese a ripensare il funzionamento del sistema di controllo interno, integrandovi in modo sistematico il rischio fiscale...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi