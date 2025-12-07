Il tax control framework sfida le pmi a ripensare la gestione
Per le imprese è uno stimolo a integrare in modo sistematico il rischio fiscale
Negli ultimi 25 anni il legislatore ha implicitamente favorito l’adozione di sistemi di controllo interno da parte delle imprese, mediante, ad esempio, la normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti e il Codice della crisi. Il Tax control framework (Tcf) è, quindi, un ulteriore tassello normativo che rafforza l’esigenza di adeguati presidi organizzativi e stimola le imprese a ripensare il funzionamento del sistema di controllo interno, integrandovi in modo sistematico il rischio fiscale...