Il regime degli impatriati non può essere definito come aiuto di Stato
Il beneficio non è selettivo e mira a far tornare in Italia lavoratori qualificati
La risposta del MEF in Commissione Finanze della Camera in data 25 novembre e le attività dell’Agenzia delle Entrate, nella forma di inviti e schemi d’atto ai contribuenti, hanno posto di nuovo al centro del dibattito il rapporto fra il regime fiscale degli impatriati (previsto dall’art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, ora sostituito dall’art. 5 del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209) e la disciplina degli aiuti di Stato dell’art. 107(1) TFUE. Il MEF, sin dalla prima risposta del 25 luglio ...
