Social media, dati del singolo utente senza rilevanza Iva

Manca un corrispettivo da sottoporre a tassazione. Valore solo se l’informazione riguarda una moltitudine di utenti che abbia una rilevanza sul piano statistico

di Eugenio Della Valle

Sul tema della rilevanza Iva dei servizi It resi dai social media a fronte dell’utilizzo dei dati personali degli utenti poche settimane fa è stato pubblicato un nuovo working paper (Wp) dei servizi della Commissione europea (Dg Taxud), il n. 1118 dell’11 novembre, e ciò in relazione a una domanda delle autorità italiane.

Il caso da cui la domanda prende le mosse è quello di servizi It resi da una piattaforma social destinataria della nota campagna accertativa dell’agenzia delle Entrate (con connessa...

