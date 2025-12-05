Social media, dati del singolo utente senza rilevanza Iva
Manca un corrispettivo da sottoporre a tassazione. Valore solo se l’informazione riguarda una moltitudine di utenti che abbia una rilevanza sul piano statistico
Sul tema della rilevanza Iva dei servizi It resi dai social media a fronte dell’utilizzo dei dati personali degli utenti poche settimane fa è stato pubblicato un nuovo working paper (Wp) dei servizi della Commissione europea (Dg Taxud), il n. 1118 dell’11 novembre, e ciò in relazione a una domanda delle autorità italiane.
Il caso da cui la domanda prende le mosse è quello di servizi It resi da una piattaforma social destinataria della nota campagna accertativa dell’agenzia delle Entrate (con connessa...