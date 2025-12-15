Bene il dietrofront, opportuno uno sforzo per tornare alla norma originaria

Non capita spesso di assistere a dietrofront su temi di un certo rilievo nella manovra finanziaria: ed invece è quanto sta per accadere a proposito della tassazione dei dividendi e (ora) delle plusvalenze societarie.

Il disegno di legge di Bilancio 2026 in discussione aveva prospettato una modifica inattesa sulla tassazione dei dividendi, introducendo – nella originaria formulazione – una soglia minima di partecipazione (pari al 10%), per l’utilizzo della dividend exemption, ossia dell’esclusione ...