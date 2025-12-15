Bene il dietrofront, opportuno uno sforzo per tornare alla norma originaria
Vista l’irrisorietà del gettito dopo le modifiche con gli emendamenti sarebbe opportuno un colpo d’ala per confermare la disciplina del 2003
Non capita spesso di assistere a dietrofront su temi di un certo rilievo nella manovra finanziaria: ed invece è quanto sta per accadere a proposito della tassazione dei dividendi e (ora) delle plusvalenze societarie.
Il disegno di legge di Bilancio 2026 in discussione aveva prospettato una modifica inattesa sulla tassazione dei dividendi, introducendo – nella originaria formulazione – una soglia minima di partecipazione (pari al 10%), per l’utilizzo della dividend exemption, ossia dell’esclusione ...