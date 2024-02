Iva per cassa ante 2012 con l’annotazione dell’esigibilità differita

Regime Iva per cassa, per operazioni specifiche, a condizione che la fattura riporti l’annotazione che si tratta di operazioni con Iva differita ex articolo 7 del Dl 185/2008. Ciò non vale per il regime Iva per cassa post 2012. La Cassazione, con la sentenza 4112/2024, vincola il regime Iva per cassa al formalismo della corretta dicitura in fattura, dando ragione al Fisco sui recuperi ante 2012.

Attenzione però a non confondere le norme. La stessa Cassazione effettua una netta distinzione tra il regime...