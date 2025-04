L’esenzione Imu per il costruttore con vincoli molto stretti

L’esenzione Imu per i fabbricati dell’impresa costruttrice destinati alla vendita non spetta né in caso di locazione, anche solo temporanea del bene, né nell’ipotesi di unità acquistata per essere ristrutturata e poi venduta. Questi i principi di diritto stabiliti per la prima volta dalla Cassazione sull’esenzione in esame nelle ordinanze 10392 e 10394 depositate martedì 22 aprile.

In proposito, si ricorda che la norma di riferimento è oggi contenuta nell’articolo 1, comma 751, legge 160/2019, che...