Per le fatture sanitarie prorogato il divieto di Sdi: non è conforme al Gdpr

Anche per il 2024 l’e-fattura in sanità non sarà inviata allo Sdi, ma dovrà passare attraverso il Sistema tessera sanitaria (Sts). L’attesa conferma arriva dal Milleproroghe approvato dal Governo: l’articolo 3 comma 4, proroga di un anno le norme speciali previste dall’articolo 10-bis del Dl 119/2018. Regole che il garante Privacy impose all’avvio della fatturazione elettronica, ritenendo non conforme al Gdpr (regolamento generale protezione dati ) il transito su Sdi dei dati sanitari sensibili....

