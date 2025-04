Polizze catastrofali, compagnie obbligate anche con la proroga

La proroga dell’entrata in vigore dell’obbligo di polizze sulle catastrofi naturali per gli immobili utilizzati dalle imprese, appena introdotta dal Dl 39/2025, non è generale. Non solo perché il differimento non tocca le grandi imprese, ma anche perché non riguarda l’obbligo a contrarre delle compagnie, che sono tenute già da ora a stipulare polizze conformi (alla legge 213/2023, e al Dm attuativo 18/2025, su cui il 1° aprile il ministero delle Imprese ha pubblicato le sue prime Faq). E restano ...

