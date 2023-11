Rivalutazione titoli, nuova chance anche per le partecipazioni quotate di Marco Piazza e Stefano Vignoli

Link utili Scheda: Quote e terreni, chiarimenti per la rivalutazione 2023 Alessandra Caputo Riviste

Edizione 2023 al termine, ma la conferma nel 2024 potrebbe rinviare le scelte - di Marco Piazza e Stefano Vignoli

Il riferimento per il possesso slitta al 1° gennaio 2024 Esclusi Oicr e polizze. La sostitutiva resta al 16%, mentre la scadenza torna quella classica del 30 giugno









Il disegno di legge di Bilancio 2024 ripropone il consueto appuntamento con la rivalutazione di partecipazioni e terreni, la cui data di riferimento per il possesso slitta al 1° gennaio 2024. Mentre la rivalutazione delle partecipazioni non quotate viene riproposta ininterrottamente, salvo poche eccezioni, sin dal 2002 (legge 448/2001), la manovra 2024 fa il bis anche con la rivalutazione delle partecipazioni quotate introdotta per la prima volta dall’articolo 1, commi 107-109, della legge 197/2022...