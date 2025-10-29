Titoli di accesso: la vendita effettuata da alcuni paesi extra-UE
Mentre l’articolo 1, comma 545-bis, della legge n. 232 del 2016, stabilisce che, a decorrere dal 1° luglio 2019, ferme restando le specifiche disposizioni che riguardano le manifestazioni sportive, determinati titoli di accesso a spettacoli devono essere nominativi, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 settembre 2025 sono state apportate modifiche al predetto provvedimento del 27 giugno 2019 alla luce delle problematiche tecniche emerse in fase di applicazione della normativa...