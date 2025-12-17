Transizione ecologica, aiuti alle Mpmi dalle Regioni
Da Sicilia, Calabria, Friuli Venezia Giulia e Campania bandi e avvisi pubblici. Le risorse stanziate puntano a sostenere le impresenella decarbonizzazione
Dalle Regioni i nuovi strumenti per favorire l’efficienza energetica e accompagnare le imprese nella transizione verso modelli produttivi più sostenibili. Oltre alla digitalizzazione, quello della transizione ecologica è l’altro importante fronte su cui le Regioni programmano fondi per aiutare le imprese nella decarbonizzazione.
Calabria
Ammonta a 45 milioni la dotazione finanziaria del bando della regione Calabria per sostenere gli investimenti delle imprese nella transizione energetica. Le agevolazioni sono...