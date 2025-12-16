Regime transfrontaliero Iva per i forfettari Ue
Circolare Entrate: il calcolo del volume d’affari considera cessioni nazionali ed esportazioni
Pronte le istruzioni operative per il regime di franchigia Iva transfrontaliero entrato in vigore lo scorso 1° gennaio 2025. L’agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare 13/E con cui esamina le novità introdotte dal decreto legislativo n. 180/2024 che ha recepito la direttiva Ue 2020/285 introducendo un regime speciale che estende l’esonero dall’Iva alle piccole e medie imprese che compiono cessioni di beni e/o prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in altri Stati Ue a condizione...