Ricariche elettriche, al via gli obblighi sui corrispettivi
Dal 1° gennaio scattano trasmissione telematica e conservazione elettronica. Gli esercenti devono accreditarsi online dotandosi di un server energia
Operazioni di ricarica elettrica dei veicoli sottoposte dal 1° gennaio 2026 a un duplice obbligo di matrice fiscale. Oltre alla trasmissione telematica dei corrispettivi non documentati con fattura elettronica, si dovrà procedere infatti anche alla loro conservazione elettronica. Con provvedimento 570041/2025, adottato in attuazione del comma 1-ter dell’articolo 2 del Dlgs 127 del 2015, l’agenzia delle Entrate ha così individuato i dati da trasmettere, con esclusione delle informazioni sui clienti...
Correlati
Altri Provvedimenti
Società di comodo, il modello Iva 2026 prepara le semplificazioni
di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware