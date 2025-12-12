Consolidato senza passi falsi per la seconda chance di accesso
Remissione in bonis per la mancata opzione con comportamenti adeguati. Tra le scelte a supporto possibile anche una delibera del Cda
Massima attenzione nei comportamenti concludenti ai fini dell’opzione per il consolidato Ires poiché, ove anche uno solo di essi non sia compatibile, non è possibile beneficiare della remissione in bonis in caso di omissione. È quanto emerge dalle risposte a interpello 293 e 294 del 2025 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 25 novembre), che, insieme ad altra prassi, offrono un quadro preciso per le imprese che abbiano dimenticato di esercitare l’opzione relativa al 2025 nel quadro OP del modello Redditi...