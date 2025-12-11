Acquisto di beni e servizi incentivati, correzione fai da te nella fattura
Integrazione o correzione del codice unico di progetto (Cup), quando mancante o errato, a cura del cessionario/committente direttamente nella fattura elettronica di acquisto di beni e servizi incentivati. Con il provvedimento 563301/2025, attraverso la predisposizione di un apposito servizio web raggiungibile nell’area riservata del sito internet dell’agenzia delle Entrate, il cessionario/committente, o un intermediario dagli stessi delegato, potranno inserire o correggere il Cup abbinandolo alle...
