Regime transfrontaliero Iva: controlli incrociati con dati fattura, scontrini e Lipe
Trascorso il termine di 35 giorni la comunicazione preventiva di accesso è sottoposta a verifica di conformità rispetto agli altri dati a disposizione del Fisco
Regime transfrontaliero di franchigia Iva per le piccole imprese: arrivano nuovi dettagli in tema di adempimenti. Il provvedimento 560356/2025 delle Entrate stabilisce le disposizioni attuative nazionali del regime transfrontaliero nel suo primo anno di vita.
Si ricordi che, per effetto del Dlgs 180/2024, in attuazione della direttiva (Ue) 2020/285...