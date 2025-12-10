Imprese culturali e creative, controlli automatici sulle iscrizioni al Registro
Dal 30 settembre è possibile iscriversi alla nuova sezione del Registro imprese: verifiche su codice Ateco e oggetto sociale che devono essere coerenti con le finalità culturali
Nasce la nuova sezione del Registro imprese per le imprese culturali e creative. Le specifiche tecniche ed istruzioni per accedere sono state fissate con apposito decreto 10 luglio 2025 del ministero delle Imprese e Made in Italy a completamento della disciplina delle imprese culturali e creative (nel prosieguo anche solo “Icc”). Una qualifica introdotta dalla legge 206/2023 al cui interno si annoverano gli enti iscritti al Registro Imprese o al REA (Repertorio economico amministrativo) o i lavoratori...