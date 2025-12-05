I temi di NT+Agricoltura

Terreni, indennità di esproprio soggetta a tassazione ma con eccezioni

Escluso da imposizione l’importo riconosciuto a coloni, mezzadri e altri coltivatori diretti del terreno espropriato

di Alessandra Caputo e Marcello Valenti

Le indennità di esproprio relative a terreni dove sia stata realizzata un’opera pubblica, un intervento di edilizia residenziale pubblica o un’infrastruttura urbana all’interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D nonché le indennità percepite a seguito di costituzione di servitù volontaria sono assoggettate a tassazione. Mentre nel primo caso (indennità di esproprio) sono previste delle eccezioni, nel secondo caso (costituzione di servitù) no, quanto meno a parere dell’agenzia delle Entrate....

Correlati

Carlo Delladio

Sistema Frizzera

Altri provvedimenti
Espropri, la servitù volontaria genera redditi diversi - di Angelo Busani

Gli ultimi contenuti di I temi di NT+