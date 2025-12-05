Terreni, indennità di esproprio soggetta a tassazione ma con eccezioni
Escluso da imposizione l’importo riconosciuto a coloni, mezzadri e altri coltivatori diretti del terreno espropriato
Le indennità di esproprio relative a terreni dove sia stata realizzata un’opera pubblica, un intervento di edilizia residenziale pubblica o un’infrastruttura urbana all’interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D nonché le indennità percepite a seguito di costituzione di servitù volontaria sono assoggettate a tassazione. Mentre nel primo caso (indennità di esproprio) sono previste delle eccezioni, nel secondo caso (costituzione di servitù) no, quanto meno a parere dell’agenzia delle Entrate....
