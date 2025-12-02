Telefisco 2026, appuntamento in agenda giovedì 5 febbraio

Parte il conto alla rovescia per Telefisco 2026 che rinnova la sfida dei chiarimenti sulle novità fiscali del prossimo anno. La nuova edizione del convegno del Sole 24 Ore-L’Esperto risponde si terrà, infatti, giovedì 5 febbraio dalle 9 alle 18.30 e offrirà un’analisi approfondita di tutte le novità fiscali per professionisti, aziende e contribuenti. Per garantire un’edizione sempre più interattiva, poi, anche quest’anno Il Sole 24 Ore coinvolgerà i partecipanti, chiedendo loro di contribuire alla definizione del programma.

Il calendario

L’appuntamento con il convegno sulle novità fiscali, che quest’anno celebra la 35° edizione, è, come accennato, in calendario giovedì 5 febbraio in diretta streaming dalle ore 9 alle 18.30. Grazie a una formula più che collaudata, ma attenta a introdurre anno per anno elementi di novità, l’evento offrirà le relazioni degli esperti, i confronti e le interviste per un’analisi attenta delle novità normative, giurisprudenziali e di prassi, con l’obiettivo di fornire gli strumenti necessari per affrontare obblighi, adempimenti e scadenze del 2026. Nel corso della manifestazione sarà, inoltre, possibile ottenere risposta a una selezione di quesiti che verranno inviati al Forum dell’Esperto risponde.

I temi

Telefisco 2026 si muoverà su più fronti, fornendo una bussola per orientarsi fra i nodi più complessi. Per il nuovo anno, professionisti, aziende e contribuenti dovranno misurarsi con le novità che emergeranno dalla legge di Bilancio attualmente in discussione in Parlamento. Inoltre, sarà necessario fare i conti con le ultime novità contenute nei decreti attuativi della riforma fiscale oltre che con la concreta applicazione delle misure di riordino varate nei mesi scorsi. Infine, come sempre, professionisti, aziende e contribuenti dovranno attrezzarsi per affrontare gli adempimenti, gli obblighi dichiarativi e quelli di bilancio che caratterizzano l’anno fiscale.Il menù delle tematiche calde è particolarmente ricco e articolato. Si va dall’Iva ai bilanci per arrivare al reddito d’impresa e a quello di lavoro autonomo. Ci sono le novità sull’iperammortamento e le misure sui dividendi che stanno maturando nella legge di Bilancio. Ci sono, poi, le modifiche alle regole sulle operazioni straordinarie e quelle sulla correzione degli errori contabili, previste, invece, dai decreti correttivi della riforma. Dal prossimo anno arriverà un ennesimo cambio di passo sull’Irpef e sul welfare aziendale, oggetto di modifiche con la legge di Bilancio, oltre che sulla rottamazione delle cartelle. Servirà attenzione, poi, alle modifiche sull’accertamento e sul Terzo settore, oltre che alle misure e ai chiarimenti che caratterizzano le agevolazioni edilizie e il concordato preventivo biennale.

Il sondaggio

Molti temi in gioco, dunque. E per definire la scaletta dei lavori e assicurare massima aderenza alle esigenze della platea, Il Sole 24 Ore punta ancora una volta a coinvolgere professionisti e aziende. Secondo una modalità già utilizzata con successo per le ultime edizioni di Telefisco e di Speciale Telefisco di fine estate, i partecipanti possono diventare co-autori della scaletta insieme alla redazione e agli esperti del Sole 24 Ore. In questi giorni tutti coloro che si sono iscritti all’edizione di Telefisco del febbraio 2025 riceveranno un questionario con il quale potranno indicare cinque materie ritenute più importanti e sulle quali concentrare l’attenzione durante la nuova edizione di Telefisco del 5 febbraio 2026. I risultati saranno vagliati da redazione ed esperti, in modo da poter costruire un programma sempre più partecipato e a misura di professionisti, aziende e contribuenti.