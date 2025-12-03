Terzo settore, corsa aperta per il bando sullo sport da 25 milioni con vincolo di partenariato

Pubblicato l’avviso promosso dal ministero dello Sport che stanzia oltre 25 milioni di euro a favore del Terzo settore. Una qualifica, quest’ultima, che costituisce ormai lo standard di riferimento nel panorama non profit anche in termini di accesso a bandi e finanziamenti da enti pubblici. Ne è prova l’ultimo avviso, pubblicato lo scorso 14 novembre e promosso dal dipartimento per le Politiche giovanili con il sostegno del ministro per lo Sport e in collaborazione con Sport e Salute Spa. L’iniziativa...

