Iva in edilizia, il video su quando scatta l’applicazione del reverse charge

L’Iva in edilizia fa i conti con il regime di reverse charge, che però è sempre escluso se il committente è consumatore finale. Gli esperti del Modulo 24 Iva del Sole 24 Ore lanciano una consultazione per arrivare a un principio di interpretazione che faccia chiarezza sulle problematiche relative al reverse charge in edilizia anche attraverso l’elaborazione di una tabella con tutti i casi esaminati.

I contributi potranno essere inviati a redazione.top24fisco@ilsole24ore.com. Non potranno essere superiori a 600 caratteri spazi inclusi e dovranno indicare:

il caso di interesse;

la soluzione;

i riferimenti normativi, di prassi e di giurisprudenza.

Il contributo inviato sarà vagliato dalla redazione e dagli esperti del comitato scientifico e, se ritenuto d’interesse, sarà inserito tra i materiali preparatori al principio. Tutti quelli che parteciperanno verranno menzionati nel testo finale del principio di interpretazione che verrà pubblicato sul Modulo 24 Iva.