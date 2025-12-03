Iva in edilizia, il video su quando scatta l’applicazione del reverse charge
Gli esperti del Modulo 24 Iva lanciano una consultazione in vista di un principio di interpretazione
L’Iva in edilizia fa i conti con il regime di reverse charge, che però è sempre escluso se il committente è consumatore finale. Gli esperti del Modulo 24 Iva del Sole 24 Ore lanciano una consultazione per arrivare a un principio di interpretazione che faccia chiarezza sulle problematiche relative al reverse charge in edilizia anche attraverso l’elaborazione di una tabella con tutti i casi esaminati.
I contributi potranno essere inviati a redazione.top24fisco@ilsole24ore.com. Non potranno essere superiori a 600 caratteri spazi inclusi e dovranno indicare:
- il caso di interesse;
- la soluzione;
- i riferimenti normativi, di prassi e di giurisprudenza.
Il contributo inviato sarà vagliato dalla redazione e dagli esperti del comitato scientifico e, se ritenuto d’interesse, sarà inserito tra i materiali preparatori al principio. Tutti quelli che parteciperanno verranno menzionati nel testo finale del principio di interpretazione che verrà pubblicato sul Modulo 24 Iva.