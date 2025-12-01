Reverse charge escluso per il consumatore finale
Il regime si è trasformato in un labirinto legato a singole fattispecie
Reverse charge in edilizia con regole variabili e sempre escluso nel caso in cui il committente sia consumatore finale; per i subappalti l’esclusione riguarda anche il general contractor a cui viene affidata la totalità dei lavori.
In particolare, secondo l’articolo 17, comma 6, lettere a) e a-ter) del Dpr 633/1972, le fatture emesse per prestazioni di servizi nel settore edile, compresa la prestazione di manodopera, da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di...
