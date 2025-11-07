Espropri, la servitù volontaria genera redditi diversi
Il chiarimento riguarda le indennità collegate a queste operazioni e arriva con l’interpello n. 289 dell’agenzia delle Entrate
L’indennità percepita per la costituzione di una servitù volontaria a seguito di una procedura espropriativa rientra tra i “redditi diversi” ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera h), del Tuir, come modificato dalla legge di Bilancio 2024: è quanto afferma l’agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 289 del 7 novembre 2025.
Il caso osservato riguarda un contribuente che, a seguito dell’approvazione di un progetto di pubblica utilità comprendente un’area di sua proprietà, era stato...