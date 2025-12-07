Imprese, sei strade per gestire governance e bonus ai manager
Due le finalità: allineare i dirigenti agli azionisti e difendere il controllo. Dal passaggio generazionale fino alla valorizzazione meritocratica dei dipendenti
La complessità nella gestione del passaggio generazionale, nell’organizzazione della governance delle imprese e nei sistemi di incentivazione dei collaboratori e dei manager ha creato la necessità di migliorare e adeguare gli istituti giuridici classici, per rispondere alle esigenze degli operatori.
Il legislatore ha offerto nuove opportunità introducendo disposizioni che dottrina e prassi hanno valorizzato per costruire percorsi idonei alle casistiche operative: in questo ambito si possono citare...
Reddito d’impresa, nuovo stress test sulle plusvalenze
a cura di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware