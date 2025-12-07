Definizione di holding: i nodi dalle assimilazioni al test di prevalenza
Tra i casi delicati c’è quello delle società che concedono prestiti all’interno del gruppo
L’articolo 162-bis del Tuir definisce – ai fini Ires e Irap – gli intermediari finanziari, le società di partecipazione finanziaria (cosiddette holding finanziarie), le società di partecipazione non finanziaria (cosiddette holding industriali) e i soggetti assimilati.
La qualificazione di holding è importante in quanto determina una serie di conseguenze rilevanti in ambito tributario. Inoltre una tematica sempre presente per le holding riguarda la disciplina della società di comodo, per cui, nella...
Reddito d’impresa, nuovo stress test sulle plusvalenze
a cura di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware