Imposte

Definizione di holding: i nodi dalle assimilazioni al test di prevalenza

Tra i casi delicati c’è quello delle società che concedono prestiti all’interno del gruppo

Beatrice Bertoldi e Primo Ceppellini

L’articolo 162-bis del Tuir definisce – ai fini Ires e Irap – gli intermediari finanziari, le società di partecipazione finanziaria (cosiddette holding finanziarie), le società di partecipazione non finanziaria (cosiddette holding industriali) e i soggetti assimilati.

La qualificazione di holding è importante in quanto determina una serie di conseguenze rilevanti in ambito tributario. Inoltre una tematica sempre presente per le holding riguarda la disciplina della società di comodo, per cui, nella...

