Snc costituita da più di cinque anni, le regole per dichiarare il reddito da liquidazione
Il socio della società di persone liquidata dovrà compilare il quadro RM del modello Redditi PF se ricorrono le condizioni previste dall’articolo 17, comma 1, lettera l) del Tuir
La risposta è negativa. Nel quadro RM del modello Redditi SP vanno indicati i redditi soggetti a tassazione separata in capo alla stessa società di persone.
Le stesse istruzioni al quadro RM prevedono che in questo quadro vanno indicati:
- i redditi che devono essere attribuiti ai soci delle società semplici e agli associati in associazioni tra artisti e professionisti diversi da quelli assoggettati a tassazione ordinaria;
- alcuni redditi o proventi per i quali l’obbligo del versamento dell’imposta spetta direttamente alla società o associazione;
- i redditi derivanti da imprese estere partecipate che devono essere attribuiti ai soci della società dichiarante, ai fini dell’assoggettamento a tassazione separata;
- i valori dei terreni di cui all’articolo 67, comma 1, lettere a) e b) del Tuir rideterminati ai sensi dell’articolo 2 del Dl 24 dicembre 2002, n. 282, e successive modificazioni.
Nel caso indicato dal lettore sarà, invece, il socio della società di persone liquidata che dovrà compilare il quadro RM del modello Redditi PF se ricorrono le condizioni indicate nell’articolo 17, comma 1, lettera l) del Tuir per usufruire della tassazione separata...