La rata scaduta pagata prima della successiva salva il ravvedimento speciale
La norma non prevede sanzioni ma per prudenza si suggerisce di applicare la sanzione prevista per i tardivi versamenti e gli interessi
In base al comma 8 dell’articolo 2-quater del Dl 113/2024 nel caso di adesione al cosiddetto ravvedimento speciale previsto per i soggetti concordatari per il biennio 2024/2025 «il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione». La disposizione non prevede alcuna sanzione specifica al riguardo, né la necessità di ricorrere, per perfezionare la regolarizzazione, al ravvedimento operoso ...