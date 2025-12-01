L'esperto rispondeControlli e liti

La rata scaduta pagata prima della successiva salva il ravvedimento speciale

La norma non prevede sanzioni ma per prudenza si suggerisce di applicare la sanzione prevista per i tardivi versamenti e gli interessi

di Gian Paolo Ranocchi

La domanda

Ho aderito al ravvedimento speciale 2024 (anni 2018-2022) optando per il versamento in 24 rate da fine marzo 2025; ho però saltato la rata n. 8 scaduta il 31 ottobre 2025. A quanto mi risulta se il pagamento avviene entro la scadenza della rata successiva non si decade dal beneficio della rateazione. Se la rata scaduta viene pagata entro il 30 novembre 2025 è applicabile l'istituto del ravvedimento operoso? Se sì è prevista una sanzione?
D. G. - Padova

In base al comma 8 dell’articolo 2-quater del Dl 113/2024 nel caso di adesione al cosiddetto ravvedimento speciale previsto per i soggetti concordatari per il biennio 2024/2025 «il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione». La disposizione non prevede alcuna sanzione specifica al riguardo, né la necessità di ricorrere, per perfezionare la regolarizzazione, al ravvedimento operoso ...

Gli ultimi contenuti di L'esperto risponde