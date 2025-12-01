La rata scaduta pagata prima della successiva salva il ravvedimento speciale

La domanda

Ho aderito al ravvedimento speciale 2024 (anni 2018-2022) optando per il versamento in 24 rate da fine marzo 2025; ho però saltato la rata n. 8 scaduta il 31 ottobre 2025. A quanto mi risulta se il pagamento avviene entro la scadenza della rata successiva non si decade dal beneficio della rateazione. Se la rata scaduta viene pagata entro il 30 novembre 2025 è applicabile l'istituto del ravvedimento operoso? Se sì è prevista una sanzione?

D. G. - Padova