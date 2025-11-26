L'esperto rispondeImposte

La rivalutazione quote per la Srl infrannuale va effettuata entro il 30 novembre sul valore al 1° gennaio

In caso di rivalutazione le tempistiche previste dalla norma non cambiano per le società con chiusura a cavallo d’anno

di Gianluca Dan

La domanda

Una Srl con scadenza del bilancio al 30 giugno di ogni anno che vuole aderire alla rivalutazione delle quote lo deve fare entro l’undicesimo mese ovvero entro maggio dell’esercizio in corso oppure deve sempre rivalutare entro il 30 novembre? La base sarà il 1/7 dell'anno interessato oppure in base ad una apposita situazione al 1° gennaio?
L. B. - Torino

La rivalutazione delle quote di una società, messa a regime dall’articolo 1, comma 30 della legge 207/2024 (legge di Bilancio per il 2025) prevede che «agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, per i titoli, le quote o i diritti negoziati o non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti...

