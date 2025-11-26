La rivalutazione quote per la Srl infrannuale va effettuata entro il 30 novembre sul valore al 1° gennaio
In caso di rivalutazione le tempistiche previste dalla norma non cambiano per le società con chiusura a cavallo d’anno
La rivalutazione delle quote di una società, messa a regime dall’articolo 1, comma 30 della legge 207/2024 (legge di Bilancio per il 2025) prevede che «agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, per i titoli, le quote o i diritti negoziati o non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti...