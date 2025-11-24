Contabilità semplificata, rimanenze da indicare nel rigo RG38

La domanda

Un contribuente in contabilità semplificata con opzione del metodo di registrazione, nell’anno 2017 ha interamente spesato le esistenze iniziali di notevole importo ai fini reddituali da cui è scaturita una perdita d’impresa. Il valore delle rimanenze finali al 31 dicembre 2017 è formato oltre che dalla merce acquistata nel corso dell’anno e non venduta anche dalla merce esistente al primo gennaio e non venduta? L’importo totale delle merci esistenti al 31 dicembre andrà indicato nel rigo RG38 quale rimanenze finali ? Lo stesso importo dovrà essere indicato nei modelli Studi di settore/Isa?

G. C. - Salerno