Concordato biennale, il ravvedimento per errori nell’applicazione degli Isa evita la decadenza

La domanda

Una Srl ha aderito al concordato preventivo biennale per le annualità 2024-2025. L’agenzia delle Entrate ha recapitato una comunicazione di anomalia dati Isa 2025, con riferimento a una discrepanza tra i valori dichiarati nell’Isa 2024 al rigo F05 e il valore dei canoni di locazione registrati presenti nel modello RLI. Tali importi sono stati dichiarati in F01 nel modello Isa: spostandoli da F01 a F05 varia la proposta concordataria per le annualità 2024-2025 per importi superiori al 30%. Secondo l'articolo «La correzione degli errori sugli Isa non fa cadere il concordato preventivo», a firma di Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi, pubblicato su NTPlusFisco il 26 settembre, in assenza di altri accertamenti da parte delle Entrate, si può ravvedere l’errore del modello Isa con un nuovo dichiarativo, che prevederebbe l’invio della proposta di Cpb con i nuovi importi, senza che ciò causi la decadenza dal Cpb. A questo punto la proposta concordataria valida - quella su cui calcolare le imposte - e quindi in essere è la prima (quella sottoscritta con l’Isa errato) oppure la seconda?

R. B. - Roma