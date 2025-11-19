Concordato biennale, il ravvedimento per errori nell’applicazione degli Isa evita la decadenza
Anche se gli errori hanno influito sulla proposta di concordato preventivo biennale in misura superiore alla soglia del 30 per cento
L’articolo 22 del Dlgs 13/2024 disciplina le cause di decadenza del concordato preventivo biennale. Tra queste rientrano le violazioni fiscali ritenute “di non lieve entità”. Il comma 2 dell’articolo 22 dispone che rientra tra queste violazioni (lettera b) la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Isa in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione ai fini Irap oggetto del concordato per un importo superiore al 30%. ll...