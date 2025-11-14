Concordato preventivo, il reddito di riferimento per il biennio 2026-2027
Il reddito di riferimento sarà quello effettivo, senza considerare quanto accordato con il concordato preventivo per il biennio 2024-2025
Per quando riguarda la proposta 2026/2027, la stessa verrà elaborata sulla base del testo del Dl 13/2024 e con le modalità di calcolo che verranno stabilite dall’apposito decreto emanato ai sensi dell’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 9 del Dlgs 13/2024. La proposta verrà formulata tenendo conto dei dati dichiarati dal contribuente e nel rispetto della capacità contributiva dello stesso, sulla base dunque del reddito effettivo e del voto scaturente dal modello Isa 2026 per il 2025. Nell’elaborazione...