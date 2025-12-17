L'esperto rispondeImposte

Niente obbligo di auto fattura per la holding di partecipazione “statica”

In assenza di soggettività passiva, non sorge l’obbligo di emettere una autofattura, per i servizi ricevuti da un professionista extra‑Ue, né l’obbligo di versare l’imposta

Giorgio Confente

La domanda

Una holding di partecipazione “statica” priva di posizione Iva, ha ricevuto una fattura da un professionista extra-Ue. È tenuta all’obbligo di auto-fatturare la prestazione assoggettandola a Iva e a versare l’Iva a debito senza avere diritto a detrarre l’Iva a credito?
L. F. - Lucca

Nel caso descritto, la holding non è tenuta all’obbligo di emissione di autofattura e di versamento dell’Iva. La holding "statica" che si limita a detenere partecipazioni senza svolgere attività rilevanti ai fini Iva non si qualifica come un soggetto passivo Iva. In assenza di soggettività passiva, non sorge l’obbligo di emettere una autofattura, per i servizi ricevuti da un professionista extra‑Ue, né l’obbligo di versare l’imposta.

L’obbligo di versare l’imposta per i servizi “generici” ricevuti...

