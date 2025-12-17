Niente obbligo di auto fattura per la holding di partecipazione “statica”
In assenza di soggettività passiva, non sorge l’obbligo di emettere una autofattura, per i servizi ricevuti da un professionista extra‑Ue, né l’obbligo di versare l’imposta
Nel caso descritto, la holding non è tenuta all’obbligo di emissione di autofattura e di versamento dell’Iva. La holding "statica" che si limita a detenere partecipazioni senza svolgere attività rilevanti ai fini Iva non si qualifica come un soggetto passivo Iva. In assenza di soggettività passiva, non sorge l’obbligo di emettere una autofattura, per i servizi ricevuti da un professionista extra‑Ue, né l’obbligo di versare l’imposta.
L’obbligo di versare l’imposta per i servizi “generici” ricevuti...