Niente obbligo di auto fattura per la holding di partecipazione “statica”

La domanda

Una holding di partecipazione “statica” priva di posizione Iva, ha ricevuto una fattura da un professionista extra-Ue. È tenuta all’obbligo di auto-fatturare la prestazione assoggettandola a Iva e a versare l’Iva a debito senza avere diritto a detrarre l’Iva a credito?

L. F. - Lucca