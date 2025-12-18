L'esperto rispondeControlli e liti

Omessa indicazione del conto svizzero in RW, così il calcolo della sanzione

Vanno applicate le penalità previste al momento dell’omissione e non quelle in vigore alla data dell’accertamento

Tommaso Landi

La domanda

Si chiede se per le omissioni relative alla presentazione del quadro RW per un soggetto titolare di un conto corrente svizzero riferibili all’anno 2017 e accertate nell’anno 2025, la sanzione applicabile è quella del 3% in quanto la Svizzera è divenuto paese "white list" nel 2024 e per tanto la sanzione applicabile è quella vigente al momento dell'accertamento, o quella raddoppiata pari al 6% perché nel 2017 la Svizzera era paese black list quindi è applicabile la sanzione relativa alla posizione del paese (Svizzera) all’epoca dell’omissione ?
B. P. - Messina

La violazione dell’obbligo di dichiarazione relativa al monitoraggio è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 5, comma 2, del Dl 167/90 in base al quale la violazione dell’obbligo di dichiarazione previsto nell’articolo 4, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15% dell'ammontare degli importi non dichiarati.

La violazione di cui al periodo precedente relativa alla detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura...

