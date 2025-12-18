Omessa indicazione del conto svizzero in RW, così il calcolo della sanzione

La domanda

Si chiede se per le omissioni relative alla presentazione del quadro RW per un soggetto titolare di un conto corrente svizzero riferibili all’anno 2017 e accertate nell’anno 2025, la sanzione applicabile è quella del 3% in quanto la Svizzera è divenuto paese "white list" nel 2024 e per tanto la sanzione applicabile è quella vigente al momento dell'accertamento, o quella raddoppiata pari al 6% perché nel 2017 la Svizzera era paese black list quindi è applicabile la sanzione relativa alla posizione del paese (Svizzera) all’epoca dell’omissione ?

B. P. - Messina