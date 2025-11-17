Conferimento di quote della Srl nella holding: niente quadro RT se non c’è plusvalenza

La domanda

Un socio persona fisica ha conferito quote di partecipazione del 30% detenute in una Srl, ai sensi dell’articolo 177 , commi 2 e 2-bis del Tuir, in una holding unipersonale. Il capitale sociale della holding è pari al costo sostenuto per acquisire la partecipazione nella Srl, quindi non ci sono plusvalenze. Deve necessariamente compilare il quadro RT del modello Redditi pur in assenza di plusvalenze/minusvalenze?

I. L. - Lecce