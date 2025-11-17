L'esperto rispondeAdempimenti

Conferimento di quote della Srl nella holding: niente quadro RT se non c’è plusvalenza

Nel modello Redditi persone fisiche vanno indicate le cessioni di partecipazioni non qualificate, obbligazioni e altri strumenti che generano plusvalenze

di Gianluca Dan

La domanda

Un socio persona fisica ha conferito quote di partecipazione del 30% detenute in una Srl, ai sensi dell’articolo 177 , commi 2 e 2-bis del Tuir, in una holding unipersonale. Il capitale sociale della holding è pari al costo sostenuto per acquisire la partecipazione nella Srl, quindi non ci sono plusvalenze. Deve necessariamente compilare il quadro RT del modello Redditi pur in assenza di plusvalenze/minusvalenze?
I. L. - Lecce

Nel conferimento a realizzo controllato, regolato dall’articolo 177, commi 2 e 2-bis del Tuir, non emergono plusvalenze qualora il valore attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio, abbia lo stesso valore delle partecipazioni conferite.

Pertanto, nel caso indicato, non deve essere compilato il quadro RT del modello Redditi persone fisiche che...

