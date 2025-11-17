Conferimento di quote della Srl nella holding: niente quadro RT se non c’è plusvalenza
Nel modello Redditi persone fisiche vanno indicate le cessioni di partecipazioni non qualificate, obbligazioni e altri strumenti che generano plusvalenze
Nel conferimento a realizzo controllato, regolato dall’articolo 177, commi 2 e 2-bis del Tuir, non emergono plusvalenze qualora il valore attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio, abbia lo stesso valore delle partecipazioni conferite.
Pertanto, nel caso indicato, non deve essere compilato il quadro RT del modello Redditi persone fisiche che...