La cartella di pagamento notificata a settembre relativa alla dichiarazione 2022 è nei termini

Se però il contribuente non ha ricevuto la comunicazione con l’esito del controllo formale può eccepire la nullità

di Tommaso Landi

La domanda

Il 25 settembre 2025 mi è stata notificata una cartella di pagamento relativa alla comunicazione di controllo formale ex articolo 36 ter, Dpr 600/73 (di cui non ero a conoscenza) relativo alla dichiarazione dei redditi 2022 anno d’imposta 2021. Vorrei sapere se la notifica della cartella di pagamento è prescritta.
F. L. - Napoli

Nel caso descritto, la notifica della cartella di pagamento relativa al controllo formale ex aricolo 36-ter del Dpr 600/1973 sulla dichiarazione dei redditi 2022 (anno d’imposta 2021), avvenuta il 25 settembre 2025, non risulta prescritta. Ai sensi dell’articolo 36-ter, comma 1, del Dpr 600/1973, l’amministrazione finanziaria procede, entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché...

