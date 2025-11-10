La cartella di pagamento notificata a settembre relativa alla dichiarazione 2022 è nei termini
Se però il contribuente non ha ricevuto la comunicazione con l’esito del controllo formale può eccepire la nullità
Nel caso descritto, la notifica della cartella di pagamento relativa al controllo formale ex aricolo 36-ter del Dpr 600/1973 sulla dichiarazione dei redditi 2022 (anno d’imposta 2021), avvenuta il 25 settembre 2025, non risulta prescritta. Ai sensi dell’articolo 36-ter, comma 1, del Dpr 600/1973, l’amministrazione finanziaria procede, entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché...