La cartella di pagamento notificata a settembre relativa alla dichiarazione 2022 è nei termini

La domanda

Il 25 settembre 2025 mi è stata notificata una cartella di pagamento relativa alla comunicazione di controllo formale ex articolo 36 ter, Dpr 600/73 (di cui non ero a conoscenza) relativo alla dichiarazione dei redditi 2022 anno d’imposta 2021. Vorrei sapere se la notifica della cartella di pagamento è prescritta.

F. L. - Napoli