Zes unica, sì al credito d’imposta per l’acquisto del terreno dall’ex socio (padre degli attuali soci)
Il regolamento Ue aggiornato limita i casi in cui non è ammesso l’acquisto da parte di soggetti che hanno relazioni con l’acquirente
Nel disegno di legge di bilancio 2026 è prevista la proroga fino al 2028 del credito d’imposta per investimenti nella Zes unica Mezzogiorno di cui all’articolo 16 del Dl 124/2023. Ai sensi dell’articolo 95 del testo del Ddl trasmesso al Senato, sono quindi agevolabili anche gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028. Per quanto compatibili, rilevano comunque le disposizioni del decreto 17 maggio 2024. Premesso ciò, l’articolo 3, comma 3, del decreto del 17 maggio 2024 riconosce...