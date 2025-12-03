Zes unica, sì al credito d’imposta per l’acquisto del terreno dall’ex socio (padre degli attuali soci)

La domanda

Una società srl vorrebbe acquistare un terreno che detiene in virtù di un rapporto di comodato e sul quale ha quasi terminato la costruzione di un immobile. Questo terreno potrebbe essere acquistato usufruendo della Zes 2026, tenendo presente che è di proprietà dell’ex socio della società nonché padre dei due soci che compongono l’attuale compagine sociale (il padre ex socio non fa parte della compagine sociale da diversi anni)? Potrebbero sorgere problemi di conflitto di interesse da tale operazione? Qualora fosse possibile, dovrebbe essere fatta una perizia e/o perizia giurata sul valore del terreno per poter concludere l’operazione con esito positivo?

C. D. - Benevento