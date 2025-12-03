L'esperto rispondeImposte

Zes unica, sì al credito d’imposta per l’acquisto del terreno dall’ex socio (padre degli attuali soci)

Il regolamento Ue aggiornato limita i casi in cui non è ammesso l’acquisto da parte di soggetti che hanno relazioni con l’acquirente

di Orazio Pennisi

La domanda

Una società srl vorrebbe acquistare un terreno che detiene in virtù di un rapporto di comodato e sul quale ha quasi terminato la costruzione di un immobile. Questo terreno potrebbe essere acquistato usufruendo della Zes 2026, tenendo presente che è di proprietà dell’ex socio della società nonché padre dei due soci che compongono l’attuale compagine sociale (il padre ex socio non fa parte della compagine sociale da diversi anni)? Potrebbero sorgere problemi di conflitto di interesse da tale operazione? Qualora fosse possibile, dovrebbe essere fatta una perizia e/o perizia giurata sul valore del terreno per poter concludere l’operazione con esito positivo?
C. D. - Benevento

Nel disegno di legge di bilancio 2026 è prevista la proroga fino al 2028 del credito d’imposta per investimenti nella Zes unica Mezzogiorno di cui all’articolo 16 del Dl 124/2023. Ai sensi dell’articolo 95 del testo del Ddl trasmesso al Senato, sono quindi agevolabili anche gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028. Per quanto compatibili, rilevano comunque le disposizioni del decreto 17 maggio 2024. Premesso ciò, l’articolo 3, comma 3, del decreto del 17 maggio 2024 riconosce...

