La cessione dell’immobile riclassificato tra le rimanenze genera plusvalenza
In caso di concordato preventivo biennale per le annualità 2026-2027 l’immobile sarà soggetto comunque a tassazione ordinaria
La cessione dell’immobile precedentemente classificato tra le immobilizzazioni materiali in corso e riclassificato tra le rimanenze nel 2026 in applicazione dei principi contabili Oic genererà comunque una plusvalenza e non un ricavo all’atto della cessione. Ciò in quanto la natura originaria del bene, acquistato come immobilizzazione materiale, prevale sulla successiva riclassificazione contabile tra le rimanenze. La riclassificazione dell’immobile dall’attivo immobilizzato all’attivo circolante...